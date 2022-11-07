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    علم وتعليم


    وفد جامعة "آدا" ينهي زيارته الى الهند

    ٠٧.١١.٢٠٢٢ [١٨:٤٢]

    باكو، 7 نوفمبر (أذرتاج)

    انهى وفد جامعة "آدا" زيارته التي بدأت في 2 نوفمبر الى الهند.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن سفارة الهند ان الهدف من الزيارة كان تعريف الطلاب الهنود بجامعة آدا.

    اجرت شفق مهرالييفا رئيسة برنامج "الاتصالات والاعلام الرقمي" لدى كلية العلاقات الدولية بجامعة آدا وماهنور عباسوفا الموظفة في قسم قبول الطلبة لقاءات في المدارس والجامعات الرئيسية في دلهي وضواحيها، كذلك في جامعة جواهرلأل نهرو وجامعة هامدارد وجامعة مانقلم. تحدث الوفد الاذربيجاني في اللقاءات عن فرص الدراسة في أذربيجان ضمن برنامج “Study in Azerbaijan” وبرامج الباكالوريوس والماجيستر في جامعة آدا.

    ثم شارك الوفد الاذربيجاني في معرض الدراسة الدولي İnternational Education Fair.

    AZERTAG.AZ :وفد جامعة "آدا" ينهي زيارته الى الهند
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