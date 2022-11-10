لقاء مع رئيس المعهد الدولي السعودي للدراسات الإيرانية في معهد الاستشراق الاذربيجاني

باكو، 10 نوفمبر (أذرتاج)

استضاف معهد الاستشراق لدى الاكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم اللقاء مع د.محمد بن صقر السلمي مؤسس ورئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية بالمملكة العربية السعودية.

أفادت وكالة اذرتاج ان المديرة العامة لمعهد الاستشراق والقائمة باعمال نائب رئيس الاكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم الأستاذة، الاكاديمية جوهر بخشعلييفا استقبلت الدكتور محمد السلمي. تحدثت جوهر بخشعلييفا عن العلاقات العلمية والثقافية بين أذربيجان والبلدان العربية مشيدة بدور علماء الدراسات الشرقية في تعزيز هذه العلاقات. كما تحدثت الأستاذة عن الأبحاث التي تنجز في المعهد في مواضيع تاريخ واقتصاد البلدان العربية وايران واللغتين العربية والفارسية وآدابهما. اضافت ان توسيع العلاقات بين المؤسستين يعود بالنفع لكلا الجانبين.

من جانبه قدم الدكتور محمد السلمي معلومات عن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية. وأشاد بالدراسات العربية والإيرانية المنجزة في معهد الاستشراق.

ثم اجتمع الضيف السعودي مع منسوبي المعهد.