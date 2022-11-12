اليوم : انطلاق مهرجان باكو الدولي الـ13 للأفلام القصيرة

باكو، 12 نوفمبر (أذرتاج)

انطلقت اليوم في 11 نوفمبر اعمال مهرجان باكو الدولي الـ13 للأفلام القصيرة.

أفادت وكالة أذرتاج ان المهرجان يقام بدعم من وزارة الثقافة الأذربيجانية.

يشارك في المهرجان 814 فيلم من 79 بلدا. سينضم 91 فيلما منهم الى المسابقة المحلية. بناء على قرار لجنة التحكيم، يشارك 32 فيلما في المسابقة الدولية للمهرجان بينما يشارك 40 فيلما في المسابقة المحلية.

أحد البرامج المهمة لهذا المهرجان هو برنامج مسابقة "الموهوبين بآسيا". يشارك 10 أفلام في المسابقة التي تشارك فيها الأفلام المن البلدان الآسيوية.

اما مسابقة "تشيرنوبل" عبر الاتصال المرئي وهي للأفلام المصورة بالهاتف النقال فسوف تشارك فيها 4 أفلام.

ويتضمن المهرجان فروعا شيقة خارج المسابقة أيضا. يتم حفل تقديم المرشحين لجائزة "بافتا" أشهر جائزة في العالم، تقدمها اكاديمية السينما والفنون التلفزيونية البريطانية.

في برنامج "لغتنا" في إطار المهرجان، تعرض الأفلام المصورة باللغة الأذربيجانية.

تعرض الأفلام القصيرة المحلية والأجنبية المشاركة في المهرجان في مركز نظامي كنجوي للسينما خلال 5 أيام.

وستقام على هامش المهرجان في 13 نوفمبر ورشة عمل مع المنتج التركي امراه كيليج.

سيقام حفل تكريم الفائزين في 15 نوفمبر.