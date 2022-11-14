الأكاديمي شاهين مصطافايف رئيسا للأكاديمية التركية الدولية

باكو، 14 نوفمبر (أذرتاج)

انتخب الأكاديمي شاهين مصطفايف مدير قسم تاريخ تركيا واقتصادها لدى معهد الاستشراق في الاكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم رئيسا للأكاديمية التركية الوطنية التي تقع في كازاخستان.

افادا وكالة أذرتاج ان القرار بهذا الشأن تم تبنيه في القمة التاسعة لمنظمة الدول التركية في سمرقند.