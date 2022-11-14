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    علم وتعليم


    بحث مسائل التعاون في التعليم بين أذربيجان واوزبكستان

    ١٤.١١.٢٠٢٢ [٢١:٤٥‎]

    باكو، 14 نوفمبر (أذرتاج)

    اجتمع وزير التعليم الشعبي الاوزبكي بختيار سعيدوف مع وزير العلم والتعليم الاذربيجاني إيمين امرلايف الذي كان في زيارة أوزبكستان.

    أفادت اذرتاج ان الطرفين ناقشا سبل تطوير علاقات التعاون في مجال التعليم العام وتنفيذ برامج تبادل التلاميذ والأساتذة ، إقامة عروض مشتركة بين التلاميذ حول القيم التاريخية المشتركة لكلا البلدين وزيادة عدد المدارس المتآخية.

    تحدث الوزير الاذربيجاني عن الإنجازات الأخيرة في مجال التعليم، ومشاركة التلاميذ الاذربيجانيين في برامج التقييم الدولية أمثال (PISA, PIRLS, TIMSS).

    اعرب الوزير الاذربيجاني عن امتنانه على مشاركة التلاميذ الاوزبك في مهرجان STEAMالذي سيقام في أذربيجان في الفترة ما بين 9-5 ديسمبر.

    كذلك أبدى الوزير شكره للحكومة الأوزبكية على مبادرة انشاء مدرسة في محافظة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني.

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