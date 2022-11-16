أذربيجان توقع مذكرة تفاهم للدعم الفني في تطوير قطاع الطاقة الكهربائية

باكو، 16 نوفمبر (أذرتاج)

جرى في وزارة الطاقة الأذربيجانية لقاء مع المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في القوقاز كاتارينا بجورلين هانسن والوفد المرافق لها.

أفادت أذرتاج ان اللقاء شهد مناقشة مسائل التعاون بين أذربيجان والبنك في الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة وتطوير كفاءة الطاقة.

كما استعرض الطرفان حالة سير تنفيذ المشاريع بالتعاون مع البنك والاعمال المقامة في تطوير قطاع الطاقة الكهربائية القليلة الكربون ومشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة وكذلك مشاريع الوثائق التي اعدت في اطار "مشروع دعم تنظيم مزادات لمصادر الطاقة المتجددة في جمهورية أذربيجان".

كذلك شهد اللقاء الحديث عن الاعمال المقامة في مجال تحويل الأراضي المحررة من الاحتلال الى منطقة "الطاقة الخضراء" وانشاء منطقة "صفر نفايات" في تلك الأراضي حتى عام 2050، وكذلك تحقيق مشاريع طاقة الرياح في البحر.

اجري تبادل الآراء حول مذكرة التفاهم حول الدعم الفني في تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في أذربيجان وتم التوصل الى اتفاق بشأن توقيعها في المستقبل القريب.