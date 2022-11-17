الكشف عن عدد المدارس المخطط انشاؤها حتى عام 2026 في الأراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج)

يخطط انشاء وترميم 7 في محافظة شوشا و29 في محافظة اغدام و23 في محافظة فضولي و21 في محافظة زنكيلان و30 في محافظة كلبجار و21 في محافظة لاتشين و16 في محافظة قوبادلي و25 في محافظة جبرائيل و20 في محافظة خوجاوند و5 في محافظة تارتار من المدارس ومؤسسات التعليم قبل المدرسي.

أفادت أذرتاج ان ان هذا وجد عكسه في "البرنامج الحكومي الأول حول العودة الكبرى الى الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال"، المعتمد بمرسوم أصدره الرئيس إلهام علييف.

بناء على خطة العمل، كُلفت وزارة العلم والتعليم بإعداد اقتراحات بشأن انشاء وترميم مؤسسات التعليم في المناطق السكنية بموجب وثائق التخطيط المحلي لفترة ما بين عامي 2026-2022.