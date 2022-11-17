وزير العلم والتعليم يجري لقاءات في أوزبكستان
AzerTAg.az
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج)
اجتمع وزير التعليم العالي والمتوسط الاوزبكستاني عبد القدير توشكولوف مع وزير العلم والتعليم الاذربيجاني إمين أمرلايف على هامش زيارته أوزبكستان.
نوقشت خلال تلك اللقاءات مسائل تبادل الخبرات في مجال التعليم العالي والمتوسط والتعاون المباشر لمؤسسات التعليم وغيرها من المواضيع.
كما التقى الوزير الاذربيجاني مع المدير الإقليمي ليونسيف في آسيا المركزية وأوروبا افشان خان في اطار المؤتمر الدولي "رعاية الأطفال وتعليمهم".
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