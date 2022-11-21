وزير ثقافة أذربيجان يقلد المدير العام للإيسيسكو "ميدالية شوشا"

باكو، 21 نوفمبر (أذرتاج)

عقد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وأنار كريموف، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية الأذربيجانية للتربية والعلوم والثقافة، اجتماعا لمناقشة مستجدات الشراكة المتميزة بين الإيسيسكو وأذربيجان، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة بينهما في المجالات المختلفة، ومخطط برامج ومشاريع التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وعقب لقائهما الثنائي انضم إلى الاجتماع، الذي انعقد اليوم الأحد (20 نوفمبر 2022)، بمقر منظمة الإيسيسكو في الرباط، الوفد المرافق لوزير الثقافة الأذربيجاني، والسفير ناظم صمدوف، سفير أذربيجان لدى المغرب، والدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام للإيسيسكو، وعدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات والمراكز المتخصصة بالمنظمة.

وفي مستهل الاجتماع الموسع أكد الدكتور المالك وانار كريموف حرصهما على تعزيز الشراكة المتميزة بين الإيسيسكو وأذربيجان، والتي انتقلت إلى آفاق أرحب منذ زيارة المدير العام للإيسيسكو، على رأس وفد من قيادات المنظمة، إلى أذربيجان في يناير 2021، واستقبال فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان لهم في القصر الرئاسي بباكو.

وجدد المدير العام للإيسيسكو التعبير عن اعتزازه بالمشاريع والبرامج المتميزة التي تم إطلاقها بالشراكة بين الإيسيسكو وجمهورية أذربيجان، منوها بدعم أذربيجان لمبادرات وبرامج الإيسيسكو، وفي مقدمتها المتعلقة ببناء قدرات الشباب ودعمهم في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وحماية التراث وتعزيز السلام والحوار بين الثقافات.

واستعرض رؤساء القطاعات ومديرو الإدارات بالإيسيسكو أبرز البرامج والمبادرات التي أطلقتها وتنفذها المنظمة بشراكة مع أذربيجان، في إطار الرؤية الجديدة والتوجهات الاستراتيجية للإيسيسكو.

ومن جانبه، جدد انار كريموف التأكيد على حرص جمهورية أذربيجان على دعم الإيسيسكو، مثمنا الأدوار التي تقوم بها المنظمة في إطار رؤيتها واستراتيجية عملها الجديدة، بهدف ترسيخ قيم الوحدة والتضامن في العالم الإسلامي، كما أشاد بالجهود التي تبذلها الإيسيسكو في سبيل بناء السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش وتشجيع الحوار بين الثقافات ونبذ العنف.

وأشار إلى أن أذربيجان تقدمت بطلب إلى الإيسيسكو لإعلان مدينة شوشا عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي عام 2024، لما تمثله المدينة من أهمية تراثية وتاريخية، واحتفاء بإعادة بنائها. وأوضح أن الأمور الإجرائية لافتتاح المكتب الإقليمي للإيسيسكو في باكو على وشك الاكتمال، ليبدأ المكتب عمله مطلع العام المقبل.

وفي ختام الاجتماع قلد وزير الثقافة بجمهورية أذربيجان المدير العام للإيسيسكو "ميدالية شوشا"، مؤكدا أن هذه الميدالية تقدير لجهود الدكتور المالك ومنظمة الإيسيسكو في دعم جمهورية أذربيجان للحفاظ على تراثها وإرثها الحضاري، منوها بأن هذه الميدالية الرفيعة يتم منحها بمناسبة ذكرى تحرير مدينة شوشا.

وعقب الاجتماع، اصطحب الدكتور المالك الدكتور كريموف والوفد المرافق له، في جولة بأروقة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بمقر منظمة الإيسيسكو، الذي تم تدشينه بشراكة بين الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي، والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، بهدف التعريف بالسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة العظيمة، ومقاصد رسالة الإسلام السامية.