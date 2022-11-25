بحث تطوير التعاون بين الإيسيسكو والمنظمة الدولية للثقافة التركية

باكو، 25 نوفمبر (أذرتاج)

عقد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اجتماعا مع السيد سلطان باي رايف، الأمين العام للمنظمة الدولية للثقافة التركية (تركسوي)، لمناقشة تطوير التعاون بين المنظمتين في مجالات تعزيز الثقافة والحوار الحضاري، والحفاظ على التراث في العالم الإسلامي.

وخلال اللقاء، الذي جرى يوم الإثنين (22 نوفمبر 2022)، بمدينة فاس بالمملكة المغربية، في إطار مشاركتهما بالمنتدى العالمي التاسع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، أكد الدكتور المالك أن الإيسيسكو تعمل على توثيق التراث المادي وغير المادي للعالم الإسلامي والحفاظ عليه من خلال تسجيل المواقع التراثية والعناصر الثقافية على قوائم التراث في العالم الإسلامي، وعقد عدد من الدورات التدريبية لفائدة الخبراء في المجال، من أجل تكوينهم على إعداد ملفات التسجيل.

ومن جانبه، أشاد السيد سلطان باي رايف بمجهودات الإيسيسكو في مجال صون التراث الثقافي، معربا عن استعداد المنظمة الدولية للثقافة التركية لتطوير برامج والقيام بنشاطات مشتركة مع الإيسيسكو، خصوصا ما يتعلق ببرنامج الإيسيسكو للاحتفاء بعواصم الثقافة في العالم الإسلامي.

واتفق الجانبان على تجديد اتفاقية التعاون التي تجمع بين الإيسيسكو والمنظمة الدولية للثقافة التركية، لتتضمن تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع وعقد عدد من المؤتمرات، في مجالات الحفاظ على التراث والتعريف بحضارة العالم الإسلامي، وتشجيع السياحة الثقافية، وتعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات والتصدي للعنف والتطرف.

حضر اللقاء من جانب الإيسيسكو كل من الدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام، والسفير خالد فتح الرحمان، مدير مركز الحوار الحضاري، والسيدة راماتا ألمامي مباي، رئيسة قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية، والسيدة أميرة الفاضل، رئيسة قطاع الشراكات والتعاون الدولي، والسيدة ريم الجراري، رئيسة قسم المنظمات والهيئات بالقطاع.