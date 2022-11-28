افتتاح مدرسة "ناتاوان" لتعليم اللغة الأذربيجانية في باريس

باكو، 28 نوفمبر (أذرتاج)

افتتحت في باريس مدرسة لتعليم اللغة الأذربيجانية. تحمل المدرسة اسم خورشيد بانو ناتاوان الشاعرة الأذربيجانية الشهيرة وابنة امير (خان) قره باغ.

أفادت أذرتاج ان السفيرة الأذربيجانية لي فرنسا ليلى عبدلايفا تحدثت في كلمتها عن أهمية تعلم اللغة الأذربيجانية للمغتربين وترسيخها في حياتهم، مشيدة بدور النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييف في هذا العمل. قالت السفير ان المبادرة لتنظيم فصول تعليم اللغة الأذربيجانية في البلدان الأجنبية جاءت من السيدة مهربان علييفا.

كذلك قال نائب رئيس لجنة المغتربين الأذربيجانية إلشاد علييف ان اول مدرسة "قره باغ" لتعليم اللغة الأذربيجانية للمغتربين الاذربيجانيين افتتحت في مدينة نانت الفرنسية وبمبادرة من النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني.

ستعمل هذه المدرسة في المركز الثقافي الاذربيجاني في باريس.