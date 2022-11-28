وزير الطاقة يزور الجزائر

باكو، 228 نوفمبر، (اذرتاج)

زار وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف اليوم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوزارة ان الوزير سيعقد لقاءات ثنائية مع نظيره الجزائي وعدد من المسؤولين.

كما في إطار الزيارة ستناقش إمكانيات توسيع التعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان والجزائر.