وزير الطاقة الاذربيجاني يلتقي رئيس الوزراء الجزائري

باكو، 30 نوفمبر، (أذرتاج)

التقى وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف مع رئيس وزراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أيمن بن عبد الرحمان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان رئيس الوزراء الجزائري قيم مشاركة الرئيس إلهام علييف في القمة الـ31 لجامعة الدول العربية كمؤشر على العلاقات الرفيعة بين البلدين وطلب نقل تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للرئيس الاذربيجاني.

أكد وزير الطاقة برويز شاهبازوف أن الرئيس الأذربيجاني يولي اهتماما خاصا لتطوير التعاون الشامل مع الجزائر، بما في ذلك الطاقة: "إن المباحثات الثنائية التي عقدت في إطار هذه الزيارة ووثيقة التعاون الموقعة في مجال النفط والغاز تخدم تنفيذ هذه السياسة".

خلال الاجتماع، اشار الجانبان الى اهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين اذربيجان والجزائر وتبادلا وجهات النظر حول آفاق التعاون في مجال الطاقة. وتم التأكيد أن الحكومة الجزائرية ستقدم الدعم اللازم لإحراز تقدم في هذا المجال.