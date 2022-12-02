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    إدراج 4 عناصر ثقافية لأذربيجان في قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي

    ٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣١]

    باكو، 2 ديسمبر (أذرتاج)

    تم إدراج أربعة عناصر ثقافية لأذربيجان في قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية خلال الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التي تعقد في العاصمة المغربية الرباط بين 28 نوفمبر و 3 ديسمبر.

    من بين العناصر المقدمة إلى القائمة التمثيلية: "ثقافة بهلوانليق: ألعاب زورخانا التقليدية والرياضة والمصارعة" وثلاثة ترشيحات متعددة الجنسيات "تربية دودة القز والإنتاج التقليدي للحرير" (أذربيجان وأفغانستان وإيران وطاجيكستان وتركيا وتركمانستان وأوزبكستان)، "رواية تقليد الملا نصر الدين" (أذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركيا وتركمانستان وأوزبكستان) و "ثقافة الشاي، رمز الهوية والضيافة والتفاعل الاجتماعي" (أذربيجان وتركيا). وأشارت اليونسكو في بيان لها إلى أنّ "زراعة الشاي في أذربيجان وتركيا تمثل عادة اجتماعية مهمة تعكس حسن الضيافة، فضلاً عن أنّها تساهم في إنشاء روابط اجتماعية وفي الحفاظ عليها وتُستخَدم للاحتفال بالأحداث واللحظات المهمة في حياة المجتمعات".

    تم تقديم وثيقة الترشيحات المذكورة أعلاه بالتعاون مع وزارة الثقافة الأذربيجانية ووزارة الخارجية والوفد الدائم لأذربيجان لدى اليونسكو واللجنة الوطنية الأذربيجانية لليونسكو.

    وتمثل أذربيجان في دورة اليونسكو من قبل الوفد الدائم للبلاد لدى اليونسكو، ووزارة الثقافة، واللجنة الوطنية لليونسكو، وسفارة أذربيجان في المملكة المغربية.

    AZERTAG.AZ :إدراج 4 عناصر ثقافية لأذربيجان في قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي
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    إدراج 4 عناصر ثقافية لأذربيجان في قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي إدراج 4 عناصر ثقافية لأذربيجان في قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي إدراج 4 عناصر ثقافية لأذربيجان في قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي