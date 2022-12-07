انعقاد اجتماع الجمعية العامة الـ5 للرابطة الأذربيجانية لإدارة الفنادق

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

عقدت الجمعية العامة الـ5 للرابطة الأذربيجانية لإدارة الفنادق في باكو في 7 ديسمبر.

وافتتح الاجتماع رئيس وكالة الدولة للسياحة فؤاد نقييف وأشار فيه الى أن تنمية إدارة الفنادق احدى أعمدة السياحة من العوامل المهمة جدا بالنسبة لسياحة البلد.

وابلغ فؤاد نقييف أن 150 فندق راجعت الى الحين الى التصنيف الوطني حسب النجوم بنجاح منذ العامين، مضيفا أن تصنيف نحو 100 فندق قد استكمل واستحقت مجرد 44 فندقا منها لمعايير النجوم الـ3 والـ4 والـ5 ومنحت لها شهادات خاصة. ولفت الى أن العدد القليل جدا من المراجعين للحصول على تصانيف النجوم كانت وافية بالمعايير المطلوبة، مفيدا أن معظم الفنادق يجب عليها أن تخضع للمراجعات المكررة او عليها أن تراجع الوكالة للحصول على التصنيف من جديد وذلك بسبب مخالفات كثيرة للقواعد والأنظمة.

وذكر نقييف أن زيادة عدد الفنادق الحائزة شهادات النجوم المختلفة ستحفز التنافس النزيه والأمر الذي سيعطي دفعة لتنمية إدارة الفنادق في نهاية المطاف ويؤدي الى تحقيق قانون الطلب والعرض بشكل شامل.

وأبلغ المدير التنفيذي للمكتب الأذربيجاني للسياحة فلوريان زينغستشميد أن عملية منح تصانيف النجوم يجري تنفيذها بشكل مكثف من جديد في ظل مراجعات متزايدة خاصة بعد دخول القانون الجديد سريان المفعول رغم أن العملية كانت قد تأخرت بسبب الجائحة. ويتم ضمان تقديم دعم استشاري الى الفنادق من جانب المكتب الأذربيجاني للسياحة ورابطة أذربيجان للفنادق.

كما نظم على هامش الجمعية العامة حفل تكريم ممثلي صناعة الفنادق وحفاوة الاستقبال التي أشيد بها على أساس آراء ضيوف خلال العام الجاري وأعلِن عن نتائج التصويت المنظم من اجل انتخاب أعضاء هيئة إدارة الرابطة وكذلك رئيس لها.