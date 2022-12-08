رئيس وكالة الدولة للسياحة: نخطط إنشاء مجالس إقليمية للسياحة

باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

قال رئيس وكالة الدولة للسياحة فؤاد نقييف في كلمة افتتاحية ألقاها في قمة سياحة أذربيجان 2022م المنعقدة في 8 ديسمبر في باكو: "إننا نخطط إنشاء مجالس إقليمية للسياحة من اجل المزيد من تحسين إطار إدارة قطاع السياحة.

وأضاف نقييف أن الوكالة تخطط كذلك تطبيق طلب النجوم إزاء الفنادق وتطبيق آلية تأمين المسؤولية المدنية إزاء شركات السياحة من اجل تنمية إطار تسوية قطاع السياحة.

كما وصف نقييف تبني القانون "في السياحة" بأهم إنجازات قطاع السياحة للفترة الراهنة.

زاد رئيس الوكالة أنه يجب وصف القانون الجديد بخطوة مهمة نحو تسوية مجال السياحة قانونيا مؤسسيا حيث نثق في انه بعد أن تكون آليات عاملة للنقاط المنصوص عليها في القانون جاهزة تماما ستجد الأطراف في صناعة السياحة تغييرات إيجابية وتنمية ملحوظة.

وتابع نقييف أن القانون في السياحة ينص على أن كل فندق ناشط في أراضي جمهورية أذربيجان ينبغي له أن يحصل على تصنيف نجم خلال مدة أقصاها 6 أشهر مضت على يوم بدء نشاطه، مفيدا أن هذا يعني مرحلة جديدة في تنمية صناعة إدارة الفنادق.