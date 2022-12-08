رئيس وكالة الدولة للسياحة: استعادت صناعة السياحة في أذربيجان قوتها بنسبة 50 % في هذا العام

باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

قال رئيس وكالة الدولة للسياحة فؤاد نقييف في كلمة افتتاحية ألقاها في قمة سياحة أذربيجان 2022م في 8 ديسمبر في باكو إن فترة الـ11 شهرا من العام الحالي شهدت زيارة مليون و458 ألف شخص الى أذربيجان وذلك زيادة بقدر 1ر2 مرتين قياسا الى أرقام عام 2021م.

وأضاف أن مؤشرات إعادة الإنعاش في تركيا والسعودية والهند أكثر من 90 في المائة فيما تجاوزت مؤشرات بيلاروس وباكستان والأردن عن مؤشرات عام 2019م.

وأشار رئيس الوكالة الى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للمزيد من تطوير مجال السياحة، مفيدا أن توقعاتنا منذ مطلع العام في ظل الظروف الراهنة قد تحققت واستطاعت صناعة السياحة الانتعاش في هذا العام بنسبة 50 في المائة. وغرضنا الرئيسي من عقد القمة هو جمع مؤسسات صناعة السياحة لنحيطها علماً بالأعمال التي أنجزناها وبخططنا المستقبلية.