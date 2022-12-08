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    رئيس وكالة الدولة للسياحة: تنظم رحلات الى شوشا لأغراض سياحية

    ٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٦]

    باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

    قال رئيس وكالة الدولة للسياحة فؤاد نقييف في كلمة افتتاحية ألقاها في قمة سياحة أذربيجان 2022م في 8 ديسمبر في باكو إن احدى أقدس المهام المنوطة هي تطوير قراباغ بصفتها وجهة سياحية.

    وأضاف "أننا سوف نضمن معيشة مواطنينا في الأراضي التي استعادها جيشنا الباسل بالقتال وتكون السياحة في هذا الاتجاه احدى المجالات الرائدة.

    وابلغ أن تنفيذ عدة مشاريع في هذا المجال قد بدأ.

    واستطرد قائلا "أقيم حفل وضع حجر الأساس لمجمع سياحي بمشاركة السيد الرئيس في صوقوفوشان في شهر مارس هذا العام وفي الوقت ذاته أنشئت بنية تحتية ابتدائية للترفيه السياحي في محيط قلعة شاه بولاق التاريخية في أغدام وقد أجري تقييم إمكانات سياحية في كل من مدينة شوشا وداش آلتي وفضولي وخوجاوند وجبرائيل وزنكيلان وقوبادلي وكالبجار وتم إدماجها الى استراتيجيات تنموية وخطط نشاط ذات الصلة ونحن على وشك استكمال أعمالنا الرامية الى تنظيم رحلات الى شوشا لأغراض سياحية في غضون الأيام المقبلة وسيتمكن مواطنونا من القيام بزيارات سياحية لشوشا مثلما يزورون سائر المناطق. وقصارى القول يتم تنفيذ تدابير متعددة الجوانب من اجل دراسة إمكانات سياحية في قراباغ وتحقيقها والتعريف عليها.

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