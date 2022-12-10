باكو، 10 ديسمبر (أذرتاج) نوقشت الإمكانيات في مجال تصدير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي بين أذربيجان وصربيا. جاء ذلك في لقاء جمع وزير الطاقة برويز شاهبازوف مع السفير الصربي دراغان فلاديسافليفتس. كذلك تحدث الطرفان عن التعاون الموجود في مجال الطاقة والاهداف الاستراتيجية المقبلة.

AZERTAG.AZ : بحث إمكانيات تصدير الكهرباء والغاز بين أذربيجان وصربيا

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