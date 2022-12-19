المملكة العربية السعودية تنوي توظيف استثمار في عدة مشاريع في أذربيجان
AzerTAg.az
١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٤:١٦]
باكو، 19 ديسمبر (أذرتاج)
ننوي توظيف استثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة والزراعة في أذربيجان.
أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الأذربيجانية في الاجتماع السابع للجنة المشتركة الأذربيجانية السعودية بباكو في 19 ديسمبر.
قال الوزير اجتماع اللجنة اليوم يخلق أرضية لتعزيز التعاون الاقتصادي. يحضر صندوق الاستثمار السعودي توظيف استثمارات في الأراضي المحررة من الاحتلال.
اكد الرئيس المشارك السعودي للجنة المشتركة ان عدد السياح السعوديين الى أذربيجان ارتفع. "ندعو مواطني أذربيجان للقيام بالسفر الى المملكة العربية السعودية"، حسبما قال الوزير السعودي.
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