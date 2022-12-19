توقيع بروتوكول بين وزارتي ثقافة أذربيجان وتركيا
AzerTAg.az
١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٦]
باكو، 19 ديسمبر (أذرتاج)
أقيم الاجتماع الثاني للجنة الثقافية الأذربيجانية التركية المشتركة في باكو في 19 ديسمبر.
أفادت أذرتاج ان الطرفين وقعا على بروتوكول للتعاون.
تنص الوثيقة على مسائل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين وتوسيع التعاون.
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