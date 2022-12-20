مركز الترجمة الحكومي الاذربيجاني يصدر كتاب "قاموس الاساطير"

باكو، 20 ديسمبر (أذرتاج)

أصدر مركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني قاموسا جديدا بعنوان "قاموس الأساطير" في حجم كبير، ويتضمن القاموس الصادر باللغة الأذربيجانية كلمات وعبارات من الأدب الكلاسيكي والأساطير اليونانية القديمة وأسماء الأماكن والآلهة وأبطال الأعمال الفنية.

إعداد الكتاب: "بهلول عباس زاده"، و"ماهر غاراييف"، و"نريمان عبد الرحمانلي" المتخصصون في اللغة والترجمة بالمركز.

تحرير: السيدة "ربيجة ناظم غيزي"، و"شفيقة غولييفا".

تقديم: السيد "اعتماد باشكيتشيد".

وجدير بالذكر أن القاموس مخصص لاستخدام العلماء العاملين في مجالات العلوم الإنسانية، والمعلمين، والمتخصصين العاملين في التدريس والبحث في الأدبيات ذات الصلة، وعامة القراء.