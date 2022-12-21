أذربيجان تستقبل فصل الشتاء غدا

باكو، 21 ديسمبر، (أذرتاج) سيدخل أذربيجان في 22 ديسمبر في الساعة 01:48 بتوقيت باكو. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مرصد شماخي للفيزياء الفلكية التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية انه في نفس اليوم سيكون أقصر نهار وأطول ليل في العام.

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