أذربيجان تستقبل فصل الشتاء غدا
AzerTAg.az
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٨]
باكو، 21 ديسمبر، (أذرتاج)
سيدخل أذربيجان في 22 ديسمبر في الساعة 01:48 بتوقيت باكو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مرصد شماخي للفيزياء الفلكية التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية انه في نفس اليوم سيكون أقصر نهار وأطول ليل في العام.
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