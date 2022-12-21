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    علم وتعليم


    أذربيجان تستقبل فصل الشتاء غدا

    ٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٨]
    أذربيجان تستقبل فصل الشتاء غدا

    باكو، 21 ديسمبر، (أذرتاج)

    سيدخل أذربيجان في 22 ديسمبر في الساعة 01:48 بتوقيت باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مرصد شماخي للفيزياء الفلكية التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية انه في نفس اليوم سيكون أقصر نهار وأطول ليل في العام.

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