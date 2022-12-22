معهد الاستشراق يعلن قبول ملخصات للمؤتمر الدولي في موضوع "المرأة في عالم متغير: وجهات النظر الشرقية والغربية"

باكو، 22 ديسمبر (أذرتاج)

في الوقت الحاضر، تعمل المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في مختلف المجالات وتحقق النجاح. إذا نظرت إلى التاريخ، يمكنك أن ترى النساء اللواتي لعبن دورًا مهمًا في العلاقات الدبلوماسية، فائزات بجائزة نوبل وغيرها، وأظهرن موهبة في مجال الطيران، وساهمن في العلوم وغيرها. إحدى هؤلاء النساء البارزات هي طبيبة عيون من أذربيجان الدكتورة في العلوم الطبية، الأكاديمية ظريفة علييفا.

أعلن معهد الدراسات الشرقية الذي يحمل اسم الأكاديمي ضياء بونيادوف للأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم عن قبول ملخصات المؤتمر الدولي المخصص للذكرى المئوية لميلاد ظريفة علييفا حول موضوع "المرأة في عالم متغير: وجهات النظر الشرقية والغربية". سيعقد المؤتمر عبر الإنترنت يومي 6 و 7 مارس عام 2023 بمشاركة نائب رئيس "بنت بلدي" لتنمية المجتمع و عضو لجنة المحافظات بمجلس القومي للمرأة في برلمان جمهورية مصر العربية، والمركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية في جمهورية العراق، وجامعة خبي بجمهورية الشعبية الصين، معهد أبحاث التاريخ والاقتصاد والقانون في الاتحاد الروسي ووزارة التعليم والعلوم، معهد ر.ب. سليمانوف للدراسات الشرقية في جمهورية كازاخستان.

مواضيع المؤتمر:

- المرأة في التاريخ والأدب

- المرأة في العلم والتعليم

- المرأة في الفن والثقافة

- مشاكل المرأة في العالم الحديث

- المرأة اليوم

تُقبل الملخصات باللغات الأذربيجانية والتركية والإنجليزية والروسية والعربية.

يجب أن يكون طول نص ملخصات التقرير 200-250 كلمة وأن يكون مكتوبًا في محرر ميكروسوفت وورد، بخط نوع "تايمز نيو رومان" وتباعد الأسطر 1.5.

يجب إرسال الملخصات إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمؤتمر:

[email protected]

الموعد النهائي لتقديم الملخصات: 20 يناير 2023

دعوة لتقديم الملخصات: 10 فبراير 2023

الموعد النهائي لتقديم المقالات: 10 أبريل 2023

سيتم نشر المقالات بعد المؤتمر.

لعنوان: مدينة باكو، جادة حسين جاود 117، البناية الرئيسية لأكاديمية العلوم، الطابق السابع، معهد الدراسات الشرقية تحت اسم الأكاديمي ضياء بونيادوف، غرفة 715

هاتف الاتصال: +994 55 392 96 41