  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    معهد الاستشراق يعلن قبول ملخصات للمؤتمر الدولي في موضوع "المرأة في عالم متغير: وجهات النظر الشرقية والغربية"

    ٢٢.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣٠]
    معهد الاستشراق يعلن قبول ملخصات للمؤتمر الدولي في موضوع

    باكو، 22 ديسمبر (أذرتاج)

    في الوقت الحاضر، تعمل المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في مختلف المجالات وتحقق النجاح. إذا نظرت إلى التاريخ، يمكنك أن ترى النساء اللواتي لعبن دورًا مهمًا في العلاقات الدبلوماسية، فائزات بجائزة نوبل وغيرها، وأظهرن موهبة في مجال الطيران، وساهمن في العلوم وغيرها. إحدى هؤلاء النساء البارزات هي طبيبة عيون من أذربيجان الدكتورة في العلوم الطبية، الأكاديمية ظريفة علييفا.

    أعلن معهد الدراسات الشرقية الذي يحمل اسم الأكاديمي ضياء بونيادوف للأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم عن قبول ملخصات المؤتمر الدولي المخصص للذكرى المئوية لميلاد ظريفة علييفا حول موضوع "المرأة في عالم متغير: وجهات النظر الشرقية والغربية". سيعقد المؤتمر عبر الإنترنت يومي 6 و 7 مارس عام 2023 بمشاركة نائب رئيس "بنت بلدي" لتنمية المجتمع و عضو لجنة المحافظات بمجلس القومي للمرأة في برلمان جمهورية مصر العربية، والمركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية في جمهورية العراق، وجامعة خبي بجمهورية الشعبية الصين، معهد أبحاث التاريخ والاقتصاد والقانون في الاتحاد الروسي ووزارة التعليم والعلوم، معهد ر.ب. سليمانوف للدراسات الشرقية في جمهورية كازاخستان.

    مواضيع المؤتمر:

    - المرأة في التاريخ والأدب

    - المرأة في العلم والتعليم

    - المرأة في الفن والثقافة

    - مشاكل المرأة في العالم الحديث

    - المرأة اليوم

    تُقبل الملخصات باللغات الأذربيجانية والتركية والإنجليزية والروسية والعربية.

    يجب أن يكون طول نص ملخصات التقرير 200-250 كلمة وأن يكون مكتوبًا في محرر ميكروسوفت وورد، بخط نوع "تايمز نيو رومان" وتباعد الأسطر 1.5.

    يجب إرسال الملخصات إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمؤتمر:

    [email protected]

    الموعد النهائي لتقديم الملخصات: 20 يناير 2023

    دعوة لتقديم الملخصات: 10 فبراير 2023

    الموعد النهائي لتقديم المقالات: 10 أبريل 2023

    سيتم نشر المقالات بعد المؤتمر.

    لعنوان: مدينة باكو، جادة حسين جاود 117، البناية الرئيسية لأكاديمية العلوم، الطابق السابع، معهد الدراسات الشرقية تحت اسم الأكاديمي ضياء بونيادوف، غرفة 715

    هاتف الاتصال: +994 55 392 96 41

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٨]
    أذربيجان تستقبل فصل الشتاء غدا
    ١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
    وزير العلم والتعليم يجري لقاءات في أوزبكستان
    ١٧.١١.٢٠٢٢ [١١:٢٦]
    الكشف عن عدد المدارس المخطط انشاؤها حتى عام 2026 في الأراضي المحررة من الاحتلال
    ١٤.١١.٢٠٢٢ [٢١:٤٥‎]
    بحث مسائل التعاون في التعليم بين أذربيجان واوزبكستان