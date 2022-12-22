الرئيس إلهام علييف يعفي كريموف عن منصب وزير الثقافة

باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 22 ديسمبر اليوم قرارا جمهوريا بشأن إعفاء وزير الثقافة عن المنصب.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 5 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء أنار قابل اوغلو كريموف عن منصب وزير الثقافة.