الرئيس إلهام علييف يعفي كريموف عن منصب وزير الثقافة
AzerTAg.az
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٤]
باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 22 ديسمبر اليوم قرارا جمهوريا بشأن إعفاء وزير الثقافة عن المنصب.
أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 5 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء أنار قابل اوغلو كريموف عن منصب وزير الثقافة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٦]
١٥.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٣]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٧]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٠٨]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٠٢]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٦]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١١:٠٧]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٥٦]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣٠]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٨]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٤]
٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٦]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٣٧]
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٥]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٠:١٠]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٢]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٠]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٠]
٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٩]
٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٥٣]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٢]
٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٨]
١٩.١٢.٢٠٢٢ [١١:١٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك