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    ثقافة


    الرئيس إلهام علييف يعين نائبا أول لوزير الثقافة

    ٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
    الرئيس إلهام علييف يعين نائبا أول لوزير الثقافة

    باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 22 ديسمبر اليوم قرارا جمهوريا بشأن تعيين نائب أول لوزير الثقافة.

    أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 32 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف عادل قابل اوغلو كريملي لمنصب النائب الأول لوزير الثقافة.

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