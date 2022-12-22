بدء دخول فصل الشتاء فلكيا في أذربيجان
AzerTAg.az
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
باكو، 22 ديسمبر، (اذرتاج)
استقبلت أذربيجان اليوم فصل الشتاء.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مرصد شماخي للفيزياء الفلكية لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ان فصل الشتاء فلكيا دخل في أذربيجان عند الساعة 01:48 من يوم 22 ديسمبر الجاري. في نفس اليوم سيكون أقصر نهار وأطول ليل في العام.
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