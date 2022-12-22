بدء دخول فصل الشتاء فلكيا في أذربيجان

باكو، 22 ديسمبر، (اذرتاج)

استقبلت أذربيجان اليوم فصل الشتاء.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مرصد شماخي للفيزياء الفلكية لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ان فصل الشتاء فلكيا دخل في أذربيجان عند الساعة 01:48 من يوم 22 ديسمبر الجاري. في نفس اليوم سيكون أقصر نهار وأطول ليل في العام.