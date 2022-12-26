الجامعة الأذربيجانية للألسن تحتفل باليوم العالمي للغة العربية باحتفالية كبيرة

باكو، 26 ديسمبر (أذرتاج)

احتفلت الجامعة الأذربيجانية للألسن برئاسة الأكاديمي كمال عبدلايف رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، باليوم العالمي للغة العربية باحتفالية كبيرة، بحضور سفراء الدول العربية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين في أذربيجان وممثلي مجمع الملك سلمان للغة العربية والعلماء والباحثين والطلاب.

أفادت أذرتاج ان رئيس الجامعة كمال عبدلايف افتتح الحدث بكلمة رحب فيها بالضيوف ومحبي اللغة العربية وتحدث عن العلاقات الوثيقة بين أذربيجان والدول العربية، تطور التعاون في المجالات المختلفة منها السياسية والثقافية. أحاط رئيس الجامعة الضيوفَ علما بقسم اللغة العربية لدى الجامعة ونشاطه.

أضاف كمال عبدلايف ان الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف يبدي دوما اهتمام كبيرا لتطوير العلاقات مع العالم العربي وان أذربيجان دعمت دائما مواقف الدول العربية في المحافل الدولية.

بدوره أشاد السفير المغربي محمد عادل إمبارش بتدريس لغة الضاد في الجامعة والاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في الجامعة. واعرب عن شكره لقيادة الجامعة على تنظيم هذا الحدث المهيب. قال السفير ان اللغة العربية الغنية بمفرداتها وكلماتها ليست لغة الاتصال في العالم العربي وخارجه فحسب، بل هي لغة القرآن الكريم أيضا.

وتضمنت الاحتفالية عروضا فنية وفقرات لفريق كورال الجامعة، موسيقي عربية، عزف، بالإضافة إلي فقرات شعرية من إلقاء طلاب الجامعة.

كذلك قدمت في الحدث نماذج من الأكلات العربية الشعبية.