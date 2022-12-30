حفل موسيقى مكرس لـ"عام شوشا" واليوم العالمي لتضامن الأذربيجانيين في طوكيو

طوكيو، 30 ديسمبر، (أذرتاج)

أقيم حفل موسيقى كبير مكرس لـ"عام شوشا" و31 ديسمبر - يوم التضامن الأذربيجاني العالمي في المركز الثقافي "Naka Meguro TRY" الواقع في منطقة ميغورو في طوكيو.

أفادت وكالة أذرتاج أن السفير الأذربيجاني في اليابان غورسل إسماعيلزاده وأعضاء الجاليات الأذربيجانية والتركية والأوزبكية والروسية وأبناء شعبنا من جنوب أذربيجان وممثلو مجتمع طوكيو شاركوا في الحفل الموسيقي الذي نظمه مركز الصداقة الأذربيجاني الياباني بدعم من اللجنة الحكومية للعمل في الشتات.

في البداية، عُزف النشيد الوطني لأذربيجان.

عُرضت الأغاني والرقصات الأذربيجانية والتركية واليابانية في الحفل الموسيقي.