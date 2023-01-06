قصائد الشاعر الأذربيجاني "واقف باياتلي أودَر" على بوابة أدبية في ألمانية

باكو، 6 يناير (أذرتاج)

نشرت بوابة "Spruechetante" الأدبية الألمانية قصائد "أكثر من أي شخص"، و"أطفال وحروف"، و"أصنع وردة من الناس" المترجمة إلى اللغة الألمانية للشاعر الأذربيجاني "واقف باياتلي أودَر". وذلك في إطار مشروع مركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني "الأدب الأذربيجاني في العالم الافتراضي".

وقد قامت بترجمة القصائد التي تسبقها معلومات عن إبداع الشاعر إلى اللغة الألمانية السيدة "مريم صمدوفا" متخصصة في اللغة الألمانية بالمركز، وحررتها السيدة "كرستين كرابس" اختصاصية في علم الأدب.

وتجد الإشارة إلى أن بوابة "Spruechetante" الأدبية التي تتمتع بجمهور كبير من القراء تنشر بانتظام على موقعها أعمال الكتاب والشعراء العالميين المشاهير أمثال، "إدوارد فريدريش موريكه"، و"فريدريك شيلر"، و"يوهان فولفغانغ غوته"، و"تيودور فونتانه"، و"تشارلز ديكنز"، و"توماس براون" وغيرهم.

واقف باياتلي أودَر (1948) - شاعر ومترجم؛ تخرج من معهد المهندسين المدنيين الأذربيجاني؛ عمل رئيس قسم في مجلة "أولدوز" (النجمة)، ورئيس التحرير في مجلة "خزر"؛ له عدة كتب منها، "تحت نجمة وحيدة"، و"سينسى كل الحب"، و"الحب حتى الموت قليل"، و"الميت الأكثر ضحكا"، و"عشق شامل"، و"قصائد باي آتلي"؛ حصل على جائزة "ميرزا جليل" و"فلاديمير ماياكوفسكي" في الأدب؛ حصل على لقب فخري "خادم الفن القدير