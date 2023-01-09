المكتبة الوطنية تعرض النسخ الإلكترونية للمخطوطات النادرة للشاعر الاذربيجاني الكبير نظامي كنجوي

باكو، 9 يناير (أذرتاج)

حصلت المكتبة الوطنية الأذربيجانية بدعم من وزارة الثقافة على نسخ إلكترونية لـ156 مخطوطة نادرة نفيسة للشاعر الاذربيجاني الكبير نظامي كنجوي من المكتبات الشهيرة للعالم.

أفادت أذرتاج ان 30 نسخة من هذه المخطوطات طبعت وأدرجت في رصيد الكتب النادرة لدى المكتبة.

اكتشفت من بين هذه المخطوطات أقدم نسخة لكتاب الشاعر استنسخت عام 1295 ميلاديا وأقدم نسخة لمخطوطة "خمسة" يعود تاريخ استنساخها الى عام 1312.

ستقيم المكتبة الوطنية حفل عرض تلك النسخ النادرة في 10 يناير.