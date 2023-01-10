صدور مجموعة شعر الغزل للشاعر الأذربيجاني في فرنسا

باكو، 10 يناير (أذرتاج)

صدر كتاب بعنوان "أصبحت أنا طريق الحق – عماد الدين نسيمي" (Les Noms divins s'ouvrent sur ton visage – Imadeddin Nassimi) في فرنسا، وذلك في إطار مشروع مركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني "نشر وتقديم الأدب الأذربيجاني الكلاسيكي" في العالم.

ويتضمن الكتاب الذي صدر عن دار "Hemispheres editions & Maisonneuve Larose" للنشر والطباعة في فرنسا أكثر من 200 شعر الغزل والرباعيات للشاعر العبقري. وجاء في الكتاب شرح وبيان الكلمات الصعبة والقديمة.

وقد قام بترجمة الكتاب والمقدمة التي تحمل معلومات عن حياة وإبداع الشاعر السيد "دميتري تشيستياك" الشاعر الأوكراني المعروف والمترجم.