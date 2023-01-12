بحث تحديد المناطق المائية للطاقة المتجددة في بحر الخزر

باكو، 12 يناير، (أذرتاج)

عُقد الاجتماع الثالث للجنة المحدثة المنشأة بموجب مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان في 5 ديسمبر عام 2019 "بشأن التدابير الإضافية المتعلقة بتنفيذ المشاريع في مجال استخدام مصادر الطاقة المتجددة".

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أن رئيس اللجنة وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف ألقى كلمة في الاجتماع وتحدث عن العمل المنجز خلال العام الماضي في مجال استخدام مصادر الطاقة المتجددة والمهام القادمة لإنجاز المهام التي حددها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف. وأشار إلى أهمية "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال تطوير ونقل الطاقة الخضراء بين حكومات أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر" الموقعة في ديسمبر من حيث تحقيق إمكانات الطاقة المتجددة الغنية للبلد.

ثم تم الاستماع إلى عرض حول التنظيم القانوني لتنفيذ المشاريع في مجال استخدام مصادر الطاقة المتجددة. تم لفت الانتباه الى معلومات مفصلة عن التحليلات حول استخدام الهيدروجين الأخضر ومقترحات المستثمرين الدوليين في هذا الاتجاه وطاقة الرياح في البحر.

كما جرت مناقشات حول عدد من القضايا الناشئة عن نشاط الهيئة وتم اتخاذ القرارات ذات الصلة.

حضر الاجتماع موظفون من وزارات الطاقة والاقتصاد والمالية والعدل والبيئة والموارد الطبيعية والطوارئ والدفاع والزراعة والتنمية الرقمية والنقل ولجنة التخطيط العمراني والعمارة الحكومية والبنك المركزي ووكالة مصادر الطاقة المتجددة الحكومية ووكالة إزالة الألغام وشركتي "آذرإينيرجي" و"آذرإيشيق".