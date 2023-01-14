رئيس "زاخر ترافل" السياحية: عدد الشركات المتعاونة معنا 800 شركة عبر العالم

باكو، 14 يناير (أذرتاج)

قال رئيس شركة Zakher Travel (زاخر ترافل) السياحية جعفر غارايف في حوار تنفرد وكالة انباء أذربيجان الرسمية بنشره ان قطاع السياحة كان أحد القطاعات الأكثر تضررا بسبب الجائحة التي اجتاحت العالم. للأسف الشديد أن الجائحة أثرت كثيرا على القطاع ويمكن القول بأنها قد أفشلت السياحة حيث أن الحدود البرية والجوية كانت مغلقة وتعقدت إجراءات التأشيرات وفرضت القيود على الدخول والخروج من البلد وعلقت الفنادق فعالياتها. وأوقفنا نحن الآخرين نشاطنا في شهر مارس عام 2020م.

وكان ذلك امتحانًا كبيرا لقطاع السياحة والحمد لله أننا تجاوزنا هذا الامتحان واستأنفنا فعالياتنا ونعمل في الوقت الحاضر بطاقتنا الكاملة. كما تفعلت فعالياتنا في مكاتبنا الموجودة في البلدان الأخرى منذ عام 2021م ومثال ذلك في أوكرانيا. ثم إلى نهاية عام 2021م أخذت قواعد الجائحة تتخفف في أذربيجان أيضا، الأمر الذي مهد ظروفا سانحة لزيارة السائحين إلى البلد. ولقي تدفق السائحين مزيد من السرعة بإلغاء طلب فحص بي سي ار في 15 أبريل عام 2022م، على حد قول جعفر غارايف.

وقال: "ونحن مشغولون حاليا كثيرا بالترويج السياحي والتبليغ ونشارك في مختلف المنصات والفعاليات الدولية والمعارض وكذلك في شبكات التواصل الاجتماعي ممن اجل إعادة إنعاش هذا المجال في الفترة ما بعد الجائحة.

دشنّا العام الماضي مندوبيتين لشركتنا في تركيا الشقيقة وفي أوزبكستان وكان ذلك حدثا مهما جدا بالنسبة لنا حيث إننا ناشطون في الوقت الحاضر في جميع البلدان الخمسة الأعضاء في منظمة الدول التركية.

كما شاركنا في 10 معارض دولية للسياحة ومنها معارض إسطنبول وألماتي ودبي والرياض وفرانكفورت ولندن وبرشلونة وغيرها. واستحققنا مقابل الخدمات التي نقدمها عددا كبيرا من الشهادات والجوائز."

وأضاف : "وقد وقعنا على 100 عقد جديد مع الشركات السياحية ليصل عدد شركات السياحة التي نتعاون معها إلى 800 شركة عبر العالم.

وأطلقنا فعالياتنا منذ مطلع العام الجديد بجهود أكبر وتتضمن أهدافنا الرئيسية توسيع النشاط في بلدين أو ثلاثة أخرى والمشاركة في المعارض الدولية وتنظيم لقاءات معاملات الشركات بي تو بي وتحقيق أول منصة إلكترونية لمعاملات الشركات في أذربيجان وغيرها من المسائل ذات الصلة المهمة."