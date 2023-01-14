سفير أذربيجان يقدم أوراق اعتماده إلى البابا فرانسيس

باكو، 14 يناير، أذرتاج

قدم سفير أذربيجان لدى الكرسي الرسولي ايلغار مختاروف أوراق اعتماده إلى رئيس الكنيسة الرومانية الكاثوليكية إلى البابا فرنسيس.

نقل السفير مختاروف في اللقاء تحيات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا إلى البابا فرانسيس داعيا إياه لزيارة أذربيجان. وابلغ السفير أن العلاقات بين أذربيجان والكرسي الرسولي التي تعتمد على الاحترام المتبادل قطعت طريق التنمية الكبير خلال فترة الـ 30 عاما معيدا للذاكرة زيارات الرئيس إلهام علييف والنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا للكرسي الرسولي وكذلك زيارة البابا فرانسيس لأذربيجان.

وخلال المباحثة أعرب البابا فرانسيس عن الارتياح من التحيات فيما طلب بنقل تحياته أيضا إلى الرئيس إلهام علييف والنائبة الأولى للرئيس معه. وذكّر زيارته أذربيجان عام 2016م تلبية لدعوة الرئيس إلهام علييف ولقاءاته بممثلي الطوائف الدينية على هامش الزيارة وأضاف انه لقي حفاوة الاستقبال خلال الزيارة التي تركت لديه انطباعات طيبة.

واهتم رئيس الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بالأوضاع في المنطقة مؤكدا على أن أذربيجان تعير أهمية خاصة لتقاليد التعددية الثقافية والتسامح وعلى أهمية فعاليات البلد الرامية إلى ترويج الحوار بين الأديان والثقافات.

وأشار البابا فرانسيس إلى التعاون المثمر بين الكرسي الرسولي ومؤسسة حيدر علييف منوها إلى أن إعادة تأهيل عدد من الآثار التاريخية ذات الأهمية العالمية في الفاتيكان من جانب مؤسسة حيدر علييف تعدّ من الأعمال العظيمة في مجال حماية التراث الثقافي وزاد أن تلك المشاريع تخدم لحماية التراث الثقافي والتاريخي والديني العالمي وتنمية العلاقات بين الثقافات والأديان.

وابلغ السفير بدوره أن المشاريع المنجزة في الفاتيكان بمبادرة النائبة الأولى للرئيس رئيسة مؤسسة حيدر علييف مهربان علييفا تصدق مرة أخرى على دور أذربيجان التقليدي كونها بلدا يلتزم بقيم التعددية الثقافية ويشجع تلك القيم.

طلب البابا فرانسيس من السفير نقل أخلص تحياته وأطيب تمنياته إلى شعب أذربيجان.

وفي لقاء جرى بين السفير مختاروف ووزير الدولة بالكرسي الرسولي الكاردينال بئترو بارولين عُبر عن الارتياح من التعاون رفيع المستوى بين أذربيجان والفاتيكان وشُدد على أهمية هذه العلاقات من حيث تشجيع الحوار بين الحضارات والأديان وكذلك التسامح عبر العالم. وأعاد السفير للذاكرة أن الكاردينال بارولين مدعوّ لزيارة أذربيجان.

وطلب وزير الدولة لدى الكرسي الرسولي من السفير مختاروف نقل تحياته إلى الرئيس إلهام علييف والنائبة الأولى للرئيس معه مبلغا انه سيقوم بزيارة أذربيجان هذا العام.