زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية

باكو، 16 يناير، (اذرتاج)

زاد انتاج الطاقة الكهربائية في أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف.

قال الوزير إن إنتاج الكهرباء ارتفع إلى 28 مليار و988.5 مليون كيلوواط / ساعة بعد ارتفاعه بنسبة 4 في المائة وبلغت الصادرات 3 مليارات و3.8 مليون كيلوواط / ساعة والواردات 137.1 مليون كيلوواط / ساعة.