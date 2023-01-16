زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية
AzerTAg.az
١٦.٠١.٢٠٢٣ [١١:٣٥]
باكو، 16 يناير، (اذرتاج)
زاد انتاج الطاقة الكهربائية في أذربيجان.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف.
قال الوزير إن إنتاج الكهرباء ارتفع إلى 28 مليار و988.5 مليون كيلوواط / ساعة بعد ارتفاعه بنسبة 4 في المائة وبلغت الصادرات 3 مليارات و3.8 مليون كيلوواط / ساعة والواردات 137.1 مليون كيلوواط / ساعة.
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