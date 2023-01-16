  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية

    ١٦.٠١.٢٠٢٣ [١١:٣٥‎]
    زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية

    باكو، 16 يناير، (اذرتاج)

    زاد انتاج الطاقة الكهربائية في أذربيجان.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف.

    قال الوزير إن إنتاج الكهرباء ارتفع إلى 28 مليار و988.5 مليون كيلوواط / ساعة بعد ارتفاعه بنسبة 4 في المائة وبلغت الصادرات 3 مليارات و3.8 مليون كيلوواط / ساعة والواردات 137.1 مليون كيلوواط / ساعة.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٢]
    بحث تحديد المناطق المائية للطاقة المتجددة في بحر الخزر
    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٤:١٦]
    المملكة العربية السعودية تنوي توظيف استثمار في عدة مشاريع في أذربيجان
    ١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٦]
    بحث إمكانيات تصدير الكهرباء والغاز بين أذربيجان وصربيا
    ٣٠.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]
    وزير الطاقة الاذربيجاني يلتقي رئيس الوزراء الجزائري