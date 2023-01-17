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    وزيرة الصناعة التونسية: ثمة حاجة الى النفط الاذربيجاني ذي الجودة الجيدة

    ١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٩]
    وزيرة الصناعة التونسية: ثمة حاجة الى النفط الاذربيجاني ذي الجودة الجيدة

    باكو، 17 يناير (أذرتاج)

    التقى وزير الطاقة برويز شاهبازوف مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي في دولة الامارات العربية المتحدة.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان مسائل التعاون بين البلدين في الطاقة المتجددة وإنتاج النفط الخام كانت محط البحث في اللقاء.

    اشير في اللقاء الى التعاون الوثيق بين شركة سوكار الأذربيجانية و الشركة التونسية لصناعات التكرير STİR منذ أكثر من 10 سنوات في مجال امدادات النفط الاذربيجاني ونفط البلدان الأخرى ومنتجاتها البترولية.

    قالت الوزيرة التونسية ان بلادها تحتاج الى النفط الخام ذي الجودة الجيدة من أذربيجان، معربة عن الرغبة في مواصلة التعاون بين شركتي كلا البلدين في إمدادات النفط.

    بحث الوزيران أهداف كلا البلدين لتنويع إمدادات الطاقة وتطوير الطاقة المتجددة بين البلدين.

    قال وزير الطاقة الاذربيجاني شاهبازوف ان أذربيجان وهي مصدّر الغام الطبيعي والنفط الموثوق به، تعتزم بالتحول الى مُورّد "الطاقة النظيفة" أيضا. "لهذا الغرض يجرى التعاون مع شركات الطاقة الدولية في مشاريع الطاقة "الخضراء" بقوة 23 جيجاوات. نواصل سياستنا التي تفضل التنويع في أمن الطاقة لنا ولشركائنا".

    قالت نائلة نويرة القنجي ان بلادها حريصة على التعاون في تبادل التجارب مع أذربيجان في تنظيم مسائل الطاقة المتجددة والطاقة.

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