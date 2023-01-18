"الطاقة": أذربيجان واحدة من البلدان القلائل التي وفرت امنها للطاقة بشكل تام

باكو، 18 يناير (أذرتاج)

تجاوز حجم الطاقة الكهربائية المنتجة في الجمهورية في العام الماضي 28.9 مليار كيلوات ساعي. تم تصدير 3 مليارات كيلوات ساعي من الطاقة الكهربائية بينما بلغ حجم الاستيراد 137,1 مليون كيلوات ساعي. يتم استيراد الطاقة الكهربائية بغرض ضمان نظام العمل المتزامن لنظام الطاقة مع البلدان المجاورة.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان أذربيجان واحدة من البلدان القلائل التي توفر امنها من الطاقة بشكل تام. إمكانيات تصدير الطاقة الكهربائية واسعة أيضا الى جانب التوفير الكامل والمستدام للطاقة الكهربائية داخل البلد.