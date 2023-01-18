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    ثقافة


    أذربيجان تشارك في المهرجان الدولي

    ١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
    أذربيجان تشارك في المهرجان الدولي

    باكو، 18 يناير (أذرتاج)

    سيقام في مدينة ليل الفرنسية مهرجان دولية تحت عنوان "حول العالم" من 24 الى 27 يناير.

    أفادت أذرتاج انه سيشارك في المهرجان عازف البيانو والملحن الاذربيجاني عازف الجاز المعروف اعتبار أسدلي.

    ستعرض في اطار المهرجان أفلام وستنظم لقاءات وحوارات.

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