ظاهرة "تأثير مانديلا": لماذا تخلق عقولنا ذكريات ملفقة؟

باكو، 21 يناير (أذرتاج)

تستعيد مجموعة كبيرة من الأشخاص ذكريات يعتقدونها حقيقية عن حدث ما، لكنها ليست كذلك فعلاً، بل هي ناشئة عن أمور لم تحدث فعلاً، أو حدثت بطريقة مختلفة عن الطريقة التي يتذكرونها. هكذا تضلل الانسانَ ذاكرته وتوصله الى ذكريات ملفقة. أطلقت الباحثة فيونا بروم عام 2010 على هذه الظاهرة أي الذكريات الزائفة الجماعية مصطلح "تأثير مانديلا"، استلهاما بالحادث المرتبط باسم المناضل الافريقي الجنوبي الشهير نيلسون مانديلا. قالت الباحثة انها استمعت في أحد المؤتمرات الى ذكريات خاطئة متعلقة بنيلسون مانديلا حيث ان بعض الناس كانوا يعتبرون ان مانديلا قد توفي في المعتقل في الثمانينيات من القرن الماضي مبررين انهم شاهدوا بالفعل في التلفزيون حفل تشييعه. والحقيقة أن هذا لم يحدث على أرض الواقع، فقد خرج نيلسون مانديلا من السجن عام 1990، وانتُخِب عام 1994 رئيساً لجنوب أفريقيا، وتوفي عام 2013 عن عمر ناهز 95 عاماً.

أفادت أذرتاج نقلا عن مصادر الانترنت ان ظاهرة "تأثير مانديلا" متشابهة مع ظاهرة الذاكرة الزائفة، فهي أيضا تعني استدعاء الذاكرة لحدث أو ذكرى غير حقيقية، ولكنها تختلف في أن شريحة كبيرة من الأشخاص تحمل هذه الذكرى الزائفة وليس شخصا واحدا.

في الحياة امثلة كثيرة من ظاهرة "تأثير مانديلا". وإليكم مثالا عن أول أوسكار ليوناردو دي كابريو. على الرغم من أن دي كابريو حصل أخيرًا على جائزة أوسكار لأفضل ممثل لأول مرة في عام 2016، إلا أن عددًا كثيرا من الناس يؤكدون أنه حصل على الجائزة في وقت أقرب بكثير.

يمكن اعتبار المعلومات المضللة الناتجة عن تأثير مانديلا حقيقة لا جدال فيها إذا تم دعمها ونشرها من قبل عدد كبير من الناس. وبالتالي، فإن الذكريات الزائفة لشخص ما تؤثر على ذكريات الآخرين، وسوف يتذكرون الحقائق بطريقة مماثلة. هذا يمكن أن يؤدي إلى تصور خاطئ لظاهرة في المجتمع بأسره. كذلك قد تؤثر هذه الظاهرة في الانتخابات. مثال آخر: يعرف الكثير في الولايات المتحدة الامريكية ان أليكساندر هاملتون كان أباً مؤسساً للولايات المتحدة وأيضا رئيسا لها لكن الحقيقة تقول انه كان وزيرا للمالية واكتسب شهرة اكثر من بعض رؤساء الولايات المتحدة الامريكية. مثال آخر عن هذه الظاهرة: يدعي الكثير من الناس أنهم يتذكرون بيكاتشو، وهي شخصية من بوكيمون، على أنها ذات ذيل أسود. في الواقع، انها مع ذيل أصفر.

أسباب ظاهرة "تأثير مانديلا" هي:

- التخريف، أي الخطأ أو سوء التفسير بخصوص الذكرى دون محاولة واعية للتضليل

- انعدام النوم وتوجيه الأسئلة المضللة في حالة الشهادة على حادث ما،

- بعض الاضطرابات العقلية مثل اضطراب الوسواس القهري.