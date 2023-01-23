أذربيجان: يتوقع بناء محطات طاقة شمسية جديدة

باكو، 23 يناير، (أذرتاج)

تجذب حاليا الاستثمارات الخاصة والأجنبية إلى التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في أذربيجان. من المخطط انشاء محطات طاقة شمسية جديدة بشكل أساسي على حساب الاستثمارات الخاصة. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك وضع الأساس لمحطة "قاراداغ" للطاقة الشمسية بقدرة 230 ميغاوات في شهر مارس من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان هذا المشروع يتم تنفيذه من قبل شركة "مصدر" بالكامل على حساب الاستثمار الخاص. وبحسب التقديرات الأولية، ستنتج 500 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء في المحطة سنويا. وسيسمح ذلك بتوفير 110 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ومنع أكثر من 200 ألف طن من انبعاث الكربون في الغلاف الجوي وتزويد 110 ألف منزل بالكهرباء. بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 200 مليون دولار أمريكي.

كما أن المفاوضات جارية بشأن إنشاء محطة "شفق" للطاقة الشمسية بقدرة 240 ميغاوات. ومن المتوقع أن يساهم المشروع المزمع تنفيذه في محافظة جبرئيل المحررة في إنتاج أكثر من 500 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء سنويا.

تم الاتفاق مع شركة "مصدر" على تقييم وتطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة اجمالية 4 جيجاوات في المرحلة الأولية، منها جيجاوات واحدة لطاقة شمسية. وفي الوقت نفسه، تم توقيع اتفاقية إطارية مع شركة "Fortescue Future Industries" حول البحث وتنفيذ مشاريع "الطاقة الخضراء" حتى 12 جيجاوات. يشير هذا إلى أنه سيتم انشاء محطات الطاقة الشمسية إلى جانب محطات الطاقة المتجددة الأخرى في المستقبل.