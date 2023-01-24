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    علم وتعليم


    بحث آفاق التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وليبيا

    ٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
    بحث آفاق التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وليبيا

    باكو، 24 يناير (أذرتاج)

    التقى وزير العلم والتعليم الاذربيجاني إمين أمرللايف مع السفير الليبي علي سالم ناصر.

    أفادت أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء الوضع الحالي للعلاقات بين أذربيجان وليبيا في مجال التعليم وآفاق التعاون.

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