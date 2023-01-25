  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    رومانيا تعلن منحة دراسية

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠٠]
    رومانيا تعلن منحة دراسية

    باكو، 25 يناير، (اذرتاج)

    تعلن وزارة خارجية رومانيا منحة دراسية في مستويات البكالوريوس والماجيستر والدكتوراة للسنة الدراسية بين 2023-2024.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة العلم والتعليم ان المنحة الدراسية تقبل وثائق المرشحين حتى 1 مارس.

    يمكن الحصول على معلومات مفصلة عن البرنامج في الإعلان.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
    بحث آفاق التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وليبيا
    ٢٦.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٩]
    الجامعة الأذربيجانية للألسن تحتفل باليوم العالمي للغة العربية باحتفالية كبيرة
    ٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
    بدء دخول فصل الشتاء فلكيا في أذربيجان
    ٢٢.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣٠]
    معهد الاستشراق يعلن قبول ملخصات للمؤتمر الدولي في موضوع "المرأة في عالم متغير: وجهات النظر الشرقية والغربية"