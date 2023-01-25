رومانيا تعلن منحة دراسية

باكو، 25 يناير، (اذرتاج)

تعلن وزارة خارجية رومانيا منحة دراسية في مستويات البكالوريوس والماجيستر والدكتوراة للسنة الدراسية بين 2023-2024.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة العلم والتعليم ان المنحة الدراسية تقبل وثائق المرشحين حتى 1 مارس.

يمكن الحصول على معلومات مفصلة عن البرنامج في الإعلان.