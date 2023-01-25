رومانيا تعلن منحة دراسية
AzerTAg.az
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠٠]
باكو، 25 يناير، (اذرتاج)
تعلن وزارة خارجية رومانيا منحة دراسية في مستويات البكالوريوس والماجيستر والدكتوراة للسنة الدراسية بين 2023-2024.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة العلم والتعليم ان المنحة الدراسية تقبل وثائق المرشحين حتى 1 مارس.
يمكن الحصول على معلومات مفصلة عن البرنامج في الإعلان.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٣٨]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٩]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٥]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١١:١٠]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠٩]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠٥]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١٣:٥٠]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٤٣]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠٠]
٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٥٧]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
١٠.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠١]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٣]
٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٦]
٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٢]
٢٣.٠١.٢٠٢٣ [٢٠:٣٢]
٢٣.٠١.٢٠٢٣ [٢٠:٢٧]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٤٥]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١١:٣٠]
٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
٢٣.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٢٢]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٢]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:١٧]
٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك