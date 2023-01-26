بحث تدشين مركز لسان العرب وثقافتهم في جامعة الألسن الأذربيجانية

باكو، 26 يناير (أذرتاج)

التقى رئيس جامعة الألسن الأذربيجانية الأكاديمي كمال عبد الله مع سفير دولة الامارات العربية المتحدة محمد البلوشي.

أفادت اذرتاج ان رئيس الجامعة تحدث في اللقاء عن اهتمام الطلاب باللغة العربية وخطوات جديدة في اتجاه تعليم اللغة العربية.

اجرى الطرفان تبادل الآراء حول تدشين مركز لسان العرب وثقافتهم لدى جامعة الألسن الأذربيجانية. قيل ان افتتاح المركز سيساهم في تعزيز التعاون ويفتح فرصا جديدة للطلاب.

من جانبه أعرب السفير محمد البلوشي عن شكره على الدعوة مشيدا بالاهتمام المتزايد باللغة العربية في الجامعة. لفت السفير الاماراتي الى ان التعاون بين البلدين في كافة المجالات، كذلك في مجال التعليم يشهد تطورا متناميا. أضاف ان كل التدابير الضرورية ستتخذ لتدشين مركز لسان العرب وثقافتهم.