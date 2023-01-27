أذربيجان تشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

باكو، 27 يناير (أذرتاج)

انطلقت أمس الأربعاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، والذي تستمر فعالياته حتى 6 فبراير المقبل، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

أفادت أذرتاج نقلا عن سفارة أذربيجان في مصر ان حفل افتتاح المعرض شهد حضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وغيره من كبار المسئولين.

تعرض في الجناح الاذربيجاني في المعرض كتب ومجلات عن تاريخ أذربيجان وآدابها وطبيعتها وثقافتها.

يُعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، وفي عام 2006 أُعتبر ثاني أكبر معرض بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب. يزور المعرض حوالي مليوني شخص سنوياً.

بدأ في عام 1969، آنذاك كانت القاهرة تحتفل بعيدها الألفي، فقرر وزير الثقافة آنذاك ثروت عكاشة الاحتفال بالعيد ثقافيًا، فعهد إلى الكاتبة والباحثة سهير القلماوي بالإشراف على إقامة أول معرض للكتاب. لهذا احتفلت دورة 2008 بالقلماوي باعتبارها شخصية العام.

يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 زواره ابتداء من يوم الخميس 26 يناير 2023، وينتظرهم حتى يوم الاثنين 6 فبراير في هذه المواعيد المحددة من قبل الهيئة العامة للكتاب.