بحث تعاون مع بريطانيا العظمى في مجال الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة

باكو، 2 فبراير (اذرتاج) التقى وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف مع المبعوث الإقليمي لبريطانيا العظمى في أمن الطاقة والبيئة داود موران. أفادت وكالة أذرتاج ان وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف قال ان الطرفين اجريا مناقشات مثمرة حول التعاون في تطوير ممر الغاز الجنوبي والطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة.

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