  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    بحث تعاون مع بريطانيا العظمى في مجال الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٤٥‎]
    بحث تعاون مع بريطانيا العظمى في مجال الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة

    باكو، 2 فبراير (اذرتاج)

    التقى وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف مع المبعوث الإقليمي لبريطانيا العظمى في أمن الطاقة والبيئة داود موران.

    أفادت وكالة أذرتاج ان وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف قال ان الطرفين اجريا مناقشات مثمرة حول التعاون في تطوير ممر الغاز الجنوبي والطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٢]
    باكو تستضيف اجتماع اللجنة الحكومية الأذربيجانية البريطانية للتعاون الاقتصادي
    ٢٣.٠١.٢٠٢٣ [١٩:٥‎٩]
    أذربيجان: يتوقع بناء محطات طاقة شمسية جديدة
    ١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٠]
    "الطاقة": أذربيجان واحدة من البلدان القلائل التي وفرت امنها للطاقة بشكل تام
    ١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٩]
    وزيرة الصناعة التونسية: ثمة حاجة الى النفط الاذربيجاني ذي الجودة الجيدة