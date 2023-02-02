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    باكو تستضيف اجتماع اللجنة الحكومية الأذربيجانية البريطانية للتعاون الاقتصادي

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٢]

    باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

    التقى وزير الطاقة برويز شاهبازوف مع المبعوث الإقليمي لبريطانيا العظمى في امن الطاقة والبيئة داود موران في إطار الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء بباكو.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان الطرفين ناقشا اسهام ممر الغاز الجنوبي ومرحلة التطور اللاحقة وكذلك المشاريع الأذربيجانية المنفذة في مجال الطاقة المتجددة. اشير في اللقاء الى الدور المهم لعلاقات الشراكة مع شركة بي بي في تطوير التعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان وبريطانيا العظمى. اشيد التعاون بين شركة Fortescue Future Industries” (FFI) ووزارة الطاقة في مجال انشاء قوة 12 غيغاوات من الطاقة الخضراء والهيدروجين. واستعرضت إمكانيات التعاون في مجال التقنيات الخضراء وكفاءة الطاقة وخفض انبعاثات الكربون.

    اجري تبادل الآراء حول المسائل التحضيرية لاجتماع اللجنة الحكومية الأذربيجانية البريطانية المشتركة في التعاون الاقتصادي بباكو.

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