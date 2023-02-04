مباحثات بين أذربيجان والإمارات حول قضايا الطاقة المتجددة

باكو، 4 فبراير، )أذرتاج)

التقى رئيس هيئة الإدارة لوكالة تنظيم قضايا الطاقة سامر أخوندوف مع المدير التنفيذي للنقل والتوزيع في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة عمر عبد الله الهاشمي ومدير تطوير الشبكات والاستثمارات جابرييل ماندوزيو.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم التأكيد في الاجتماع على أهمية التعاون الوثيق بين أذربيجان والإمارات العربية المتحدة. كما تم تبادل الآراء حول إقامة علاقات متبادلة بين وكالة تنظيم قضايا الطاقة و شركة أبوظبي الوطنية للطاقة وتطوير شبكة النقل والتوزيع في مجال الطاقة في أذربيجان، فضلا عن دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة.