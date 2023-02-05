شاب أذربيجاني فائزا في أولمبياد الطهاة الشباب الدولي في الهند

باكو، 5 فبراير (أذرتاج)

انتهت النسخة التاسعة لأولمبياد الطهاة الشباب التي أقيمت بالتزامن في 6 مدن هي مدن دلهي وبنجلور وبنونا وحيدراباد وجوا وكلكتا حيث شارك فيها طهاة شاب من 53 دولة من أفضل المعاهد ومؤسسات الطهي العالمية حيث تنافسوا للحصول على الكأس الأولمبي.

ويجدر الذكر أن المنافسة القوية نظمها المعهد الدولي لإدارة الفندقة.

أفادت أذرتاج ان الممثل الاذربيجاني كان ضمن افضل 10 مرشحين في المرحلة النهائية للمسابقة في مدينة كلكتا. بناء على قرار هيأة التحكيم الدولية المكونة من خبراء ألمانيا وفرنسا والطهاة المعروفين، حصل الطاهي الشاب الأذربيجاني إيميل زينالزاده على المركز الأول في الأولمبياد. أتى ممثل تيلاند في المركز الثاني وممثل الهند في المركز الثالث.