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    ثقافة


    شوشا تستضيف مهرجان الإبداع للأطفال

    ١٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٢٨]
    شوشا تستضيف مهرجان الإبداع للأطفال

    باكو، 10 فبراير، أذرتاج

    تستضيف مدينة شوشا صيف العام الجاري مهرجان الإبداع للأطفال وذلك وفقًا للقرار الصادر بهذا الشأن مدرج في خطة الفعاليات التي صادق عليها مجلس الوزراء الأذربيجانية حول إعلان مدينة شوشا "عاصمة ثقافة العالم التركي لعام 2023".

    وكلفت الممثلية الخاصة للرئيس الأذربيجانية في محافظة شوشا ووزارة العلم والتعليم وإدارة محمية مدينة شوشا الحكومية بتنظيم هذه الفعالية.

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